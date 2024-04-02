Erzurum'da yöneticiler Mehmetçik ile iftar yaptı

Erzurum'da yöneticiler Mehmetçik ile birlikte iftar yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve diğer yöneticiler iftarını Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçiklerle birlikte yaptı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz'ün ev sahipliğinde düzenlenen iftarda Mehmetçikler ile bir araya gelen Vali Çiftçi askeri personele görevlerinde muvaffakiyetler diledi. - ERZURUM