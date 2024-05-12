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Erzurum'da Yabancı Öğrenciler Filistin ve İsrail Zulmünü Kınadı

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Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şubesinde düzenlenen programda Erzurum'da öğrenim gören yabancı öğrenciler vakıf bünyesinde toplanarak Filistin ve İsrail zulmünü kınamak ve yapılan soykırıma dikkat çekti. Filistinli öğrenciler, yöresel yemekleri olan 'Kıdra'yı diğer ülkelerden gelen öğrencilere ikram etti. Programda AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz de konuşma yaptı.

Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şubesinde düzenlenen programda Erzurum'da öğrenim gören yabancı öğrenciler vakıf bünyesinde toplanarak Filistin ve İsrail zulmünü kınamak ve yapılan soykırıma dikkat çekti.

Toplantıya Filistinli öğrenciler yöresel yemekleri olan 'Kıdra' isimli yemeklerini Türk, Yemen, Fas, Mısır, Suriye, Moritanya'dan katılan öğrencilere ikram ettiler.

Toplantıya ev sahipliği yapan Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut, "Yeni Dünya Vakfı Erzurum şubesi olarak yeni dünyaya ait için söyleyecek sözü olanların konuşacağı ve buluşacağı bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni dünya bu gençlerle yükselecek İnşallah' dedi.

Toplantıya katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Filistin'in tarihsel süreci ve Filistin tarihi ile ilgili geniş bilgiler vererek, "Filistinli öğrencilerimizle burada sohbet etme imkanı bulduk. Müslüman coğrafyasında Müslüman çocuklar öldürülüyor. İnşallah bu ümmet bu millet uyanır" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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