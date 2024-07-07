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Erzurum'da Sağanak Yağış ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Erzurum'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Yüksek kesimlerde ve kırsal alanlarda etkili olan yağış derelerin taşmasına, yerleşim alanlarının su altında kalmasına sebep oldu. Tekman ve İspir ilçeleri başta olmak üzere köylerde evler ve ahırlar su altında kaldı.

Erzurum'da öğleden sonra etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz şekilde etkiliyor.

Özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal alanlarda etkili olan yağış derelerin taşmasına, yerleşim alanlarının su altında kalmasına sebep oldu. Tekman ve İspir ilçeleri başta olmak üzere köylerde etkili olan aşırı yağışlar vatandaşları korkuttu, evleri ve ahırları su bastı.

Erzurum Valiliği, AFAD ekipleri ve güvenlik güçleri selden ve taşkınlardan zarar gören alanlarda hasar tespiti yapıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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