Düşen bayrağı onarıp yeniden göndere çektiler

Erzurum'un Uzundere ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi'nde bulunan Soğukluk Mağarası önündeki Türk bayrağı, şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak yere düştü. Bayrağın düştüğünü öğrenen vatandaşlar kısa sürede harekete geçerek bayrağı yeniden göndere çekti.

Geçtiğimiz yıllarda, "Bayrak Adam" olarak tanınan merhum Feyzullah Coşkun ile alabalık tesisi işletmecisi Ali Koçak'ın emekleriyle bölgeye dikilen ve Soğukluk Mağarası'nın simgelerinden biri haline gelen Türk bayrağı, son günlerde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden koparak zarar gördü.

Durumu öğrenen İhlas Haber Ajansı Muhabiri Taner Sarı ile ilçe esnaftan Aytekin Er, vakit kaybetmeden bayrağın bulunduğu alana gitti. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda bayrak onarılarak yeniden göndere çekildi.

Bayrağın yeniden dalgalanmaya başlaması bölgede memnuniyetle karşılanırken, Aytekin Er de Türk bayrağına ithafen Bayrak şiirini okuyarak anlamlı anlara duygu kattı.

Vatandaşlar, Türk bayrağının yeniden göndere çekilmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederken, bayrağın bölge için önemli bir sembol olduğunu belirttiler. Pehlivanlı Mahallesi sakinleri, bayrağın korunması ve uzun yıllar dalgalanmaya devam etmesi için emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı