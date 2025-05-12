Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum

PKK'nın kendini feshetmesine DEM Parti'den ilk yorum
Terör örgütü silahları nasıl bırakacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek

Silah nasıl bırakılacak? BM gözetiminde bu 3 vilayette teslim edilecek
İşte terör örgütü PKK'nın 'Silahları bırakıyoruz' dediği an

PKK'nın "Silahları bırakıyoruz" dediği an

Erzurum'da Psikologlar Günü Kutlandı

Erzurum'da Psikologlar Günü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 Mayıs Psikologlar Günü nedeniyle Erzurum GSİM Alvarlı Efe Kız Kız Yurdu'nda, Psikolog Merve Safa Yıldız için pasta keserek etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, Merve Safa Yıldız'ın gününü kutlarken, yurt müdürlüğü ve öğrencilere teşekkür etti.

'10 Mayıs Psikologlar Günü' nedeniyle Erzurum GSİM Alvarlı Efe Kız Kız Yurdu'nda Psikolog Merve Safa Yıldız için yaş pasta keserek Psikologlar Gününü kutladılar.

'10 Mayıs Psikologlar Günü' nedeniyle Erzurum GSİM Alvarlı Efe Kız Kız Yurdu'nda etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, Psikolog Merve Safa Yıldız için yaş pasta keserek Psikologlar Gününü kutladılar.

Alvarlı Efe Kız Yurdu'ndan mesajda, "Öğrencilerimizle birlikte yurt psikologumuz Merve Safa Yıldız'ın Psikologlar Gününü kutladık." İfadelerine yer verildi.

Psikolog Merve Safa Yıldız ise pasta kesiminde bir hayli mutlu anlar yaşarken, Alvarlı Efe Yurt Müdürlüğüne ve öğrencilere anlamlı jestleri için teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
PKK'nın kendini feshetmesi Diyarbakır'da halaylarla kutlanıyor

Anlık Diyarbakır!
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

İkramiyeler 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin

Galatasaray'da yıldız isme izin çıktı: Gidebilirsin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.