Erzurum'da Psikologlar Günü Kutlandı

'10 Mayıs Psikologlar Günü' nedeniyle Erzurum GSİM Alvarlı Efe Kız Kız Yurdu'nda Psikolog Merve Safa Yıldız için yaş pasta keserek Psikologlar Gününü kutladılar.

'10 Mayıs Psikologlar Günü' nedeniyle Erzurum GSİM Alvarlı Efe Kız Kız Yurdu'nda etkinlik düzenlendi. Öğrenciler, Psikolog Merve Safa Yıldız için yaş pasta keserek Psikologlar Gününü kutladılar.

Alvarlı Efe Kız Yurdu'ndan mesajda, "Öğrencilerimizle birlikte yurt psikologumuz Merve Safa Yıldız'ın Psikologlar Gününü kutladık." İfadelerine yer verildi.

Psikolog Merve Safa Yıldız ise pasta kesiminde bir hayli mutlu anlar yaşarken, Alvarlı Efe Yurt Müdürlüğüne ve öğrencilere anlamlı jestleri için teşekkür etti. - ERZURUM