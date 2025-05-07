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Erzurum'da 'Organik Nazmi' Olarak Bilinen Necdet Ilıcalı'nın Cenaze Töreni

Erzurum'da 'Organik Nazmi' Olarak Bilinen Necdet Ilıcalı'nın Cenaze Töreni
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Erzurum milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın amca oğlu, tanınmış sima Necdet Ilıcalı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı Ilıca Merkez Camii'nde kılındı ve Ilıca Mezarlığı'na defnedildi.

22. ve 26. Dönem. Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın amca oğlu, şehrin tanınmış simalarından ve "Organik Nazmi" olarak bilinen Nazmi Ilıcalı'nın kardeşi Necdet Ilıcalı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazı, Ilıca Merkez Camii'nde müteakip kılındı. Ardından Ilıca Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, önceki dönem AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yanı sıra çok sayıda aile yakını ve vatandaş katıldı. Merhum Necdet Ilıcalı, Erzurum'da uzun yıllar boyunca sevilen ve saygı duyulan bir isimdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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