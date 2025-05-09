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Erzurum'da Öğrenciler Trafikte Farkındalık Yaratıyor

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Erzurum'da ortaokul öğrencileri, Trafik Haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikte trafik kurallarını uygulayarak sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Etkinlik, trafik bilincinin önemini vurguladı.

Öğrencilerden trafikte farkındalık uygulaması

ERZURUM - Erzurum'da ortaokul öğrencileri yollara çıkarak trafik kurallarını yerinde uyguladılar, sürücülere kurallara uymaları yönünde çağrıda bulundu.

Erzurum Yakutiye ilçesi Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri trafik haftasında farklı ve dikkat çeken bir etkinlik düzenledi. Okul Müdür Yardımcısı Sadrettin Burak Ekizler; okul öğrencileriyle birlikte, Trafik Haftası kapsamında trafik polislerinin de hazır bulunduğu etkinlikte yaya geçidi uygulaması gerçekleştirdi.

Öğrenciler bu anlamlı etkinlikle hem trafik kurallarını yerinde öğrenme fırsatı buldu hem de toplumda farkındalık oluşturmayı hedefledi. Matematik öğretmeni ve aynı zamanda Trafik Kulübü Sorumlusu Bayram Aksakal ve Yakup Damacı öğrencilere trafik bilincinin önemine dikkat çekerek "Trafik bilinci küçük yaşta başlar, erken yaşta verilen eğitim hayatı kurtarır" dediler.

Etkinlikte "Hayatla yarışılmaz," denilerek sürücüler ve yayalar daha dikkatli olmaya davet edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN KIZILCA - Yerel
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