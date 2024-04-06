Erzurum'da Minik Kalpler Teravih Namazına Akın Etti

Erzurum'un Palandöken ilçesinde minik kalpler Ramazan ayı boyunca teravih namazı için camiye akın etti.

Palandöken İlçe Müftülüğü'ne bağlı Saime Hatun Camii'nde ramazan boyunca teravih namazlarını kılan çocuklar, çikolatalarını din görevlilerinden alıyor.

Camiyi dolduran çocuklar eşliğinde kılınan teravih namazının ayrı bir huzur olduğunu belirten Saime Hatun Camii İmam Hatibi Adem Şimşek ve Müezzin Kayyım Yusuf Karadaş, "Yeter ki camimizi cemaatsiz bırakmasınlar. çikolataları hazır. Çocuklarımızın teravih, camii, ve cemaat alışkanlığı inşallah daim olur. dedi. - ERZURUM