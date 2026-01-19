Haberler

Atlama kuleleri pistinde kızak keyfi

Atlama kuleleri pistinde kızak keyfi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da düzenlenen Kızak Şenliği, atlama kulelerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Aileler ve çocuklar keyifli anlar yaşarken, etkinlikte halaylar çekildi ve sahlep ikramları yapıldı.

Erzurum'da devam eden kar yağışı eğlenceli anları da beraberinde getiriyor. Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan atlama kulelerinin pistleri kızak kaymaları için çocuklar ve ailelerine açıldı.

Erzurum'da Atlama Kuleleri'nde iki gün devam eden "Kızak Şenliği" coşkuyla ve yoğun bir katılımla devam etti. Aileler ve çocukların adeta mahşeri kalabalığa sebep olan etkinlikte eğlence bir an olsun durmadı. Kızaklar kayıldı, halaylar çekildi, sahlep ikramı ile katılımcıların içi ısındı. 7'den 70'e herkesin doyasıya eğlendiği bu güzel günde yüzler hep gülümsedi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonda kızaklarını alarak atlama kulelerinin olduğu alana gelen çocuklar doyasıya eğlenceli ve coşkulu anlar yaşadı. Yapılan açıklamada, "Atlama Kulelerimizde devam eden tadilat sürecine rağmen, gerekli tüm güvenlik ve kontrol önlemlerini alarak tesisimizi halkımızın kullanımına açtık. Hafta sonu gerçekleştirdiğimiz programda vatandaşlarımızı misafir ettik, alanda ikramlarda bulunduk. Hemşehrilerimizin bu heyecanı ve mutluluğu bizler için en büyük motivasyon oldu. Halkımızı sporla, özellikle de kış turizmiyle buluşturmayı önceleyen anlayışımızla; imkanlarımız el verdiği sürece tesislerimizi toplumumuzun hizmetine sunmaya devam edeceğiz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma

Kan donduran iddia! Ateşkes sonrası hemen düğmeye basıldı
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz

Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa şampiyon olamaz
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum