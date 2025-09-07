Erzurum'da Kanlı Ay Tutulması Görüntülendi

Erzurum'da "Kanlı Ay" tutulması net bir şekilde görüntülendi.

"Kanlı Ay" olarak bilinen ve Ay'ın kızıl bir renge büründüğü gökyüzü olayı, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla ve fotoğraf makineleriyle görüntülendi.

Şehrin dört bir tarafında gökyüzüne bakan vatandaşlar, dolunayın olağan dışı kızıllığını görünce o anları kayıt altına aldı.

Kanlı Ay'ın, Dünya, Güneş ve Ay'ın belirli bir konuma gelmesiyle ortaya çıktığı, bu sırada Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesi sonucu kızıl renge büründüğü şeklinde ifade ediliyor. - ERZURUM