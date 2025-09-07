Haberler

Erzurum'da Kanlı Ay Tutulması Görüntülendi

Erzurum'da 'Kanlı Ay' tutulması vatandaşlar tarafından cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülendi. Ay'ın belirli bir konumda kızıl renge bürünmesi gökyüzünde etkileyici bir manzara oluşturdu.

Erzurum'da "Kanlı Ay" tutulması net bir şekilde görüntülendi.

"Kanlı Ay" olarak bilinen ve Ay'ın kızıl bir renge büründüğü gökyüzü olayı, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla ve fotoğraf makineleriyle görüntülendi.

Şehrin dört bir tarafında gökyüzüne bakan vatandaşlar, dolunayın olağan dışı kızıllığını görünce o anları kayıt altına aldı.

Kanlı Ay'ın, Dünya, Güneş ve Ay'ın belirli bir konuma gelmesiyle ortaya çıktığı, bu sırada Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesi sonucu kızıl renge büründüğü şeklinde ifade ediliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
