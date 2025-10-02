Erzurum'da İsrail Saldırılarına Tepki Gösterildi

Erzurum'da, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

Lala Paşa Cami önünde toplanan çok sayıda vatandaş, İsrail aleyhine attıkları sloganlarla filoya müdahaleye tepki gösterdi. Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı Abdulkerim Kavaz, burada yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarını kınadı.

Açıklamanın ardından toplanan kalabalık yapılan duanın ardından olaysız şekilde dağıldı. - ERZURUM