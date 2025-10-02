Haberler

Erzurum'da İsrail Saldırılarına Tepki Gösterildi

Erzurum'da İsrail Saldırılarına Tepki Gösterildi
Erzurum'da, Gazze'ye yardım gönderen Sumud Filosu'na yönelik yapılan İsrail saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Vatandaşlar, Lala Paşa Cami önünde toplanarak İsrail aleyhine sloganlar attı ve saldırıları kınadı.

Erzurum'da, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

Lala Paşa Cami önünde toplanan çok sayıda vatandaş, İsrail aleyhine attıkları sloganlarla filoya müdahaleye tepki gösterdi. Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkanı Abdulkerim Kavaz, burada yaptığı açıklamada İsrail'in saldırılarını kınadı.

Açıklamanın ardından toplanan kalabalık yapılan duanın ardından olaysız şekilde dağıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
