Erzurum'da Genç Çiftlere Destek Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, 2025 Aile Yılı kapsamında genç çiftlere yönelik destekleyici adımların ele alındığı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ve ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu katıldı.

"Gençlerimize sahip çıkacağız"

İl Müdürü Hasan Aykut, toplantının amacına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Gençlerimizin evlilik yolculuklarında yanlarında olmayı ve onları desteklemeyi önemsiyoruz. Esnafımızın genç çiftlere özel kampanyalarla katkı sunması, aile kurumunu güçlendirme vizyonumuza değerli bir destek olacaktır."

Kadın girişimcilerden sosyal destek sözü

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ise, "Evlenecek çiftlere sosyal destek ve girişimcilik fırsatları sunmak için bizler de iş birliğine hazırız." dedi.

Esnaf ve iş dünyası ile dayanışma

ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu da, "Çeşitli sektörlerdeki esnafımızla birlikte evlenecek gençlere yönelik indirim kampanyaları düzenleyeceğiz. İş dünyası olarak genç çiftlerin yükünü hafifletmeye kararlıyız." diye konuştu. Toplantı sonunda, genç çiftlere yönelik sosyal ve ekonomik destek modelleri konusunda ortak hedefler belirlendi.

Diyabet farkındalığı için ortak konferans

Öte yandan, 10 Ekim Cuma günü, diyabette farkındalık oluşturmak amacıyla ETSO Konferans Salonu'nda bir konferans düzenleneceği duyuruldu. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de paydaş kurum olarak katılacak ve iki kurum bu alanda ortak çalışmalar yürütecek. - ERZURUM