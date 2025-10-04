Haberler

Erzurum'da Genç Çiftlere Destek Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum'da Genç Çiftlere Destek Toplantısı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, 2025 Aile Yılı kapsamındaki genç çiftlere yönelik destekler ele alındı. İl Müdürü Hasan Aykut, esnafın genç çiftler için özel kampanyalar düzenleyeceğini belirtti.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, 2025 Aile Yılı kapsamında genç çiftlere yönelik destekleyici adımların ele alındığı bir istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ve ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu katıldı.

"Gençlerimize sahip çıkacağız"

İl Müdürü Hasan Aykut, toplantının amacına ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Gençlerimizin evlilik yolculuklarında yanlarında olmayı ve onları desteklemeyi önemsiyoruz. Esnafımızın genç çiftlere özel kampanyalarla katkı sunması, aile kurumunu güçlendirme vizyonumuza değerli bir destek olacaktır."

Kadın girişimcilerden sosyal destek sözü

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ise, "Evlenecek çiftlere sosyal destek ve girişimcilik fırsatları sunmak için bizler de iş birliğine hazırız." dedi.

Esnaf ve iş dünyası ile dayanışma

ETSO Genel Sekreteri Osman Ömeroğlu da, "Çeşitli sektörlerdeki esnafımızla birlikte evlenecek gençlere yönelik indirim kampanyaları düzenleyeceğiz. İş dünyası olarak genç çiftlerin yükünü hafifletmeye kararlıyız." diye konuştu. Toplantı sonunda, genç çiftlere yönelik sosyal ve ekonomik destek modelleri konusunda ortak hedefler belirlendi.

Diyabet farkındalığı için ortak konferans

Öte yandan, 10 Ekim Cuma günü, diyabette farkındalık oluşturmak amacıyla ETSO Konferans Salonu'nda bir konferans düzenleneceği duyuruldu. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de paydaş kurum olarak katılacak ve iki kurum bu alanda ortak çalışmalar yürütecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Sabaha kadar kan döktü
AK Partili Şamil Tayyar'dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum

AK Partili isimden kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı
'Asgari ücret ne kadar olmalı?' diye sorduk, Ali Babacan telefonla hesap yapıp rakam verdi

Canlı yayında telefonla asgari ücret hesabı yapıp rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

Gizli plan deşifre oldu! Kural ihlali yapan isim kendini ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım

Hamas'ın yanıtı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama! İsrail'e mesajı net
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.