Su kaçakları vatandaşları tedirgin ediyor

İspir ilçesindeki Arban Elektrik Santrali tünelinde artan su kaçakları, bölge halkında korku ve endişeye neden oluyor. Geçmişte yaşanan kazaları hatırlatan vatandaşlar, acil önlem alınmasını talep ediyor.

Erzurum'un İspir ilçesi Çamlıkaya Mahallesi Ortabag mevkiinde bulunan Arban Elektrik Santrali tünelinde gün geçtikçe artan su kaçakları, bölge halkını büyük bir korku ve endişeye sürüklüyor. Vatandaşlar, yaşananları adeta yaklaşan bir felaketin habercisi olarak görüyor.

Geçtiğimiz yıllarda aynı tünelde, şiddetli yağmur sonrası çalışan bir formen sele kapılarak kaybolmuş, günler süren arama çalışmalarının ardından tünel içinde balçığa saplanmış halde cansız bedenine ulaşılmıştı. Aradan çok geçmeden, geçtiğimiz yıl yine aynı bölgede patlama meydana gelmiş, çevrede maddi hasar oluşmuş, vatandaşın kullandığı araziler kullanılamaz hale gelmişti.

Vatandaşlar tünelin tam altından yol geçtiğini belirterek, "Bu yol, mahallelerin ve köylerin tek ulaşım güzergahı. Yani olası bir göçük, patlama ya da su baskınında sadece bir yapı değil; insan hayatı, ulaşım hattı ve bütün bir bölge risk altında" diye konuştular.

Bölge halkı bölgede tedbir alınmasını isteyerek "Biz mağduruz. sesimizi duyuramıyoruz. Burada beklenen felaket olmadan önce önlem alınmasını istiyoruz. Sonrası için söylenecek her söz çok geç olacak. Bölgeye acilen teknik ekip gönderilmeli, tünel ve çevresi detaylı jeolojik ve yapısal incelemeye alınmalı, yol güvenliği için ivedi tedbirler uygulanmalıdır" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
