Erzurum'da Dron ile Görüntülenen Kızıl Tilki
Erzurum'un Tortum ilçesinde karla kaplı arazide yiyecek arayan kızıl tilki, dron ile havadan görüntülendi. Dronu fark eden tilki, tedirgin olarak alanda sağa sola kaçıştı.
Erzurum'da karlı ovada avlanan Tilki dron ile görüntülendi.
Erzurum'un Tortum ilçesinde karlı arazide yiyecek arayan kızıl tilki havadan görüntülendi. Dronu fark eden tilki arazide sağa sola kaçışırken dron yaklaştıkça tedirgin oldu. Bir süre arazide yiyecek aramaya devam eden kızıl tilki daha sonra gözden kayboldu. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel