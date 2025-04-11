Erzurum'da Dron ile Görüntülenen Kızıl Tilki

Erzurum'da karlı ovada avlanan Tilki dron ile görüntülendi.

Erzurum'un Tortum ilçesinde karlı arazide yiyecek arayan kızıl tilki havadan görüntülendi. Dronu fark eden tilki arazide sağa sola kaçışırken dron yaklaştıkça tedirgin oldu. Bir süre arazide yiyecek aramaya devam eden kızıl tilki daha sonra gözden kayboldu. - ERZURUM