Erzurum'da Domuz Sürüsü Mahalleye Girdi
Erzurum'un Horasan ilçesinde sabah saatlerinde yaklaşık 40 yaban domuzu ve yavruları mahalleye yaklaştı. Mahalle sakinleri, domuz sürüsünü cep telefonlarıyla görüntüledi. Olayda panik yaşandı ancak herhangi bir zarar veya yaralanma olmadı.
Erzurum'un Horasan ilçesi Aktaş Mahallesi'nde domuz sürüsü görüntülendi.
Sabah saatlerinde Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi'nde yaklaşık 40 yaban domuzu ve yavruları görüldü. Vatandaşlar, domuz sürüsünün mahalleye yaklaştığı anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Domuzlar tarlalar arasından mahalleye doğru ilerlerken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Sürünün daha sonra bölgeden uzaklaştığı belirtildi. Olayda herhangi bir zarar ya da yaralanma yaşanmadı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel