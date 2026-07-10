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Erzurum'da din görevlileri hutbe yarışmasında buluştu

Erzurum'da din görevlileri hutbe yarışmasında buluştu
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Erzurum İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Din Görevlileri Arası Hutbe Yarışması, Yakutiye'deki Mehmet Zahid Kotku Camii'nde yapıldı. Din görevlileri hitabet ve sunum becerileriyle jüri karşısına çıktı, dereceye girenlere ödülleri verildi.

Erzurum'da İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Din Görevlileri Arası Hutbe Yarışması, Yakutiye ilçesindeki Mehmet Zahid Kotku Camii'nde gerçekleştirildi.

Din görevlilerinin hitabet becerilerini sergilediği yarışmaya İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan komisyon başkanı olarak katıldı. Yarışmada din görevlileri, kürsü hakimiyeti, hitabet yeteneği ve hutbe sunumlarındaki performanslarıyla jüri karşısına çıktı.

Kıyasıya geçen yarışmada din görevlileri etkileyici sunumlarıyla değerlendirilirken, programı takip eden katılımcılar da yarışmayı ilgiyle izledi.

Yarışmanın sonunda dereceye giren din görevlilerine ödülleri takdim edildi. Ödüller, İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan, Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin ve İl Müftülüğü Başvaizi Ethem Karaabulut tarafından verildi.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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