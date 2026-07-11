Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi

Erzurum'da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çocuklar, serinlemek için tehlikeli ve yasak olmasına rağmen süs havuzlarını tercih etmeye başladı.

Yakutiye ilçesi Gürcükapı mevkisinde bulunan süs havuzuna giren 3 çocuk, sıcak havadan bunalarak suya girdi. Çocukların havuzda serinlediği anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elektrik tesisatı ve kaygan zemin nedeniyle tehlike oluşturan süs havuzlarına girilmemesi yönünde sık sık uyarılar yapılmasına rağmen çocukların havuza girmesi dikkat çekti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı