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Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Erzurum'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Palandöken ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan parkta iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan E.K. çevredeki vatandaşlar tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli Ö.Ö'yü Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde saklandığı evinde yakaladı. Polis kavganın yaşandığı parkta suç aletini aradı.

Erzurum'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ERTUĞRUL POLAT - Yerel
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