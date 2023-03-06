Erzurum'da art arda depremler korkuttu Yerel Haberler Erzurum'un Aşkale ilçesinde art arda meydana gelen hafif şiddetli depremler korkuttu. Erzurum'un Aşkale ilçesinde art arda meydana gelen hafif şiddetli depremler korkuttu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 21.54'de merkez üssü Aşkale ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede saat 21.58'de 3.7 büyüklüğünde, 22.04'de ise 3.1 büyüklüğünde olmak üzere art arda depremler meydana geldi. Depremler ilçede korkuya sebep oldu. - ERZURUM Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Erzurum AFAD Yerel Haberler

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