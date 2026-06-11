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Erzurum'da asırlık çınarlara sağlıklı hayat merkezinde özel ilgi

Erzurum'da asırlık çınarlara sağlıklı hayat merkezinde özel ilgi
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Erzurum Valiliği himayesinde yürütülen 'Çınarlarımızla bir ömür, bir dua' projesi kapsamında, evde sağlık hizmeti alan 80 yaş ve üzeri vatandaşlar Yıldızkent Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ağırlandı. Etkinlikte sağlıklı yaş alma, beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilgilendirme yapıldı.

Erzurum Valiliği himayesinde yürütülen proje kapsamında, evde sağlık hizmeti alan 80 yaş ve üzeri vatandaşlar Yıldızkent Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ağırlandı.

Erzurum Valiliği himayesinde sürdürülen "Çınarlarımızla bir ömür, bir dua" yaşlı ziyaretleri ve manevi destek projesi kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Evde Sağlık Hizmetleri tarafından düzenli olarak takip edilen 80 yaş ve üzerindeki asırlık çınarlar, Yıldızkent Sağlıklı Hayat Merkezini ziyaret etti.

Ziyaret programı kapsamında yaşlı vatandaşlara, merkezde sunulan koruyucu sağlık hizmetleri detaylı bir şekilde tanıtıldı. Uzman ekipler tarafından katılımcılara sağlıklı yaş alma, doğru beslenme, fiziksel aktivitenin önemi ve psikososyal destek konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Hareket yaşları ölçüldü

Sağlık Bakanlığı tarafından aktif yaşamı teşvik etmek amacıyla yürütülen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası da etkinlikte yer buldu. Merkezdeki uzmanlar, yaşlıların fonksiyonel hareket kapasitelerini tek tek değerlendirerek fiziksel uygunluk durumlarına dair geri bildirimlerde bulundu. Bu uygulamayla yaşlı bireylerin günlük yaşamlarını daha aktif ve bağımsız sürdürebilmelerine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Gerçekleştirilen organizasyonla; yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, sağlıklı yaş alma süreçlerinin desteklenmesi ve Evde Sağlık Hizmetleri ile Sağlıklı Hayat Merkezleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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