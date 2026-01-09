Erzurum'da 1001 Hatim Programlarının Üçüncüsü Müderris Ahmet Efendi Camii'nde Yapıldı

Erzurum'da devam eden 1001 Hatim programlarının üçüncüsü Müderris Ahmet Efendi Camii'nde düzenlendi.

Yediden yetmişe vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda Kur'an'ın sesi, din görevlilerimizin tilavetleriyle süslendi. Erzurum'da 1001 Hatim Kur'an ziyafetlerinin üçüncüsü düzenlendi. İl Müftülüğünce yürütülen programlar kapsamında, her hafta cuma gecesi "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Dua" programları düzenleniyor.

Açılışı yeni yapılan Yıldız Kardeşler Camii'nde başlayan programların üçüncüsü, Yakutiye ilçe Müftülüğü'ne bağlı Müderris Ahmet Efendi Camii'nde gerçekleştirildi. Bir dizi program kapsamında Erzurum'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü İzani Turan, merkez ilçe müftüleri, müftülük çalışanları ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda, Lalapaşa Cami İmam Hatibi Ali Turhan, Alaca Mahallesi Cami İmam Hatibi İsrafil Uluş, Mehmet Zahit Kotku Cami Müezzin Kayyımı Veyiz Aksakal ve Şehit Murat Ellik Cami İmam Hatibi Fatih Yilmaz tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Program, İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın yaptığı dua ile son buldu. - ERZURUM