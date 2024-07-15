Erzurum Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Yasa Düzenlemesine Karşı Açıklama Yaptı

Erzurum Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Rukiye Merve Göverçin, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa düzenlenmesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Erzurum Barosu önündü yapılan açıklamaya avukatlar ve hayvan severler de destek verdi. Av. Rukiye Merve Göverçin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Her türden yaşam hakkı kutsaldır ve devletlerin asli görevi; tüm vatandaşlarıyla beraber, çevreyi, doğayı ve doğanın en önemli parçası olan ve bu dünyayı paylaştığımız hayvan dostlarımızı korumaktır. Şiddetin böylesine yaygınlaştığı, cinayetlerin, istismarların aile içinde bile işlenmeye başladığı günümüzde asıl sorunlardan uzaklaşıp, çok kolay bir yöntemle çözülebilecek sokak hayvanları popülasyonunun artışını konuşmaktayız. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda 17 maddelik değişiklik öngören yasa teklifinin detayları açıklanmıştır. Belirtilen değişiklikle tüm sahipsiz hayvanların yerel yönetimlerle toplanacağı ve "kamu güvenliği, anatomisi bozuk hayvan" gibi ucu açık söylemlerle bu yerel yönetimlere "ötenazi adı altında öldürülmesi yetkisi verileceği ifade edilmiştir.

Sokaktaki canlarımız, bürokratların insafsızlığına kurban edilirken, diğer taraftan da şiddet eğilimli bireyler tarafından vurulmakta, 6 dakika boyunca tekmelenerek öldürülmekte ve türlü eziyetlere maruz kalmaktadır.

2019 yılında tüm partilerin oybirliği ile yayımladığı TBMM hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonu raporunda kısırlaştırma yönteminin çevre ve insan sağlığı açısından en uygun çözüm olduğu belirtilmişken ve tüm paydaşların katılımıyla bu sorun 1 sene içinde kısırlaştırılarak çözülebilecekken neden öldürmekten bahsedilmektedir. Biz bilimsellikten uzak ve çelişkilerle dolu bu tasarıyı kabul etmiyoruz. Bu noktada sorunu ve çözümü gerçek anlamda görebilen tüm milletvekillerine ve sayın cumhurbaşkanımıza sesleniyor, sahipsiz hayvanların ölüm fermanı olan yasa teklifinin derhal geri çekilmesini teklif ediyoruz. Sokaktayız ve tüm dostlarımızın yanındayız." - ERZURUM