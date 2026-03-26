Erzurum Baro Başkanı Öner'den Bakan Çiftçi'ye ziyaret

Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Başkan Öner'e teşekkür etti.

Bakan Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Erzurum Baro Başkanı Av. Mesut Öner ise yeni görevinde başarılar dileyerek gösterdiği yakın ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti. Ziyaretin anısına Başkan Öner, Bakan Çiftçi'ye Erzurum'un simgelerinden tarihi Çifte Minareli Medrese'nin maketini hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı