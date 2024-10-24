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Erzincan Valisi'nden Taziye Ziyareti

Erzincan Valisi'nden Taziye Ziyareti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Özel İdaresi birim müdürlerinden Mahmut Güneş'in abisi İbrahim Güneş'in vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu. Vali Aydoğdu, merhuma rahmet dileyerek Güneş ailesine başsağlığı diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Özel İdaresi birim müdürlerinden Mahmut Güneş'e, abisi İbrahim Güneş'in vefatı nedeniyle taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Aydoğdu, merhuma Allah'tan rahmet dileyerek, Güneş ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi. "Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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