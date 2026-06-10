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Vali Aydoğdu kendisini okula davet eden öğrencinin sınıfına konuk oldu

Vali Aydoğdu kendisini okula davet eden öğrencinin sınıfına konuk oldu
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 7. sınıf öğrencisi Umut Berke Gündoğan'ın daveti üzerine okulunu ziyaret etti. Öğrencilerin sorunlarını dinleyen Vali, geçirdiği kaza sonrası iyileşen öğrenci Fatma Nur Zarif'e de sürpriz yaparak başarı diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kendisini okuluna davet eden Erzincan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Umut Berke Gündoğan'ı sınıfında ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte Umut Berke Gündoğan'ın daveti üzerine okula giden Vali Aydoğdu, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Sınıftaki öğrencilerin ilettiği sorun ve talepleri dinleyen Aydoğdu, gerekli çalışmaların yapılması için ilgili birimlere talimat verdi.

Vali Aydoğdu, daha önce geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi süreci tamamlanan ve geçmişte evinde de ziyaret ettiği öğrenci Fatma Nur Zarif'e sınıfında sürpriz yaptı. Zarif'i okul sıralarında görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Aydoğdu, öğrenciye eğitim hayatında başarı diledi.

Öğrenci ziyaretlerinin ardından öğretmenlerle de bir araya gelen Aydoğdu, eğitim çalışmalarına ilişkin görüş, öneri ve talepleri dinledi.

Eğitimin toplumun temel taşlarından biri olduğunu belirten Aydoğdu, çocukların yetişmesinde öğretmenlerin önemli bir görev üstlendiğini ifade ederek, özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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