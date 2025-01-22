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Erzincan Valisi Aydoğdu, Emekli Personeli Ağırladı

Erzincan Valisi Aydoğdu, Emekli Personeli Ağırladı
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Vali Hamza Aydoğdu, Valilik hizmet binasında emekli olan personellere 'Başarı Belgesi' ve 'Takdirname' vererek teşekkür etti. Emekli çalışanlara huzurlu bir yaşam diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Valilik hizmet binası içindeki birimlerde görev yapmakta iken emekli olan personelleri makamında ağırlayarak yapmış oldukları hizmetlerden ötürü kendilerine "Başarı Belgesi" ve "Takdirname" verdi.

Uzun yıllar boyunca Erzincan'a ve vatandaşlara hizmet eden personellere teşekkür eden Vali Aydoğdu, kendilerine aileleriyle birlikte huzur, mutluluk ve sağlık dolu bir emeklilik hayatı diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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