Erzincan Valisi Aydoğdu, Emekli Personeli Ağırladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Valilik hizmet binası içindeki birimlerde görev yapmakta iken emekli olan personelleri makamında ağırlayarak yapmış oldukları hizmetlerden ötürü kendilerine "Başarı Belgesi" ve "Takdirname" verdi.

Uzun yıllar boyunca Erzincan'a ve vatandaşlara hizmet eden personellere teşekkür eden Vali Aydoğdu, kendilerine aileleriyle birlikte huzur, mutluluk ve sağlık dolu bir emeklilik hayatı diledi. - ERZİNCAN