Erzincan Vali Yardımcısı ve Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, meclis üyeleri ve meclis görevlileri ile birlikte DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'a ziyarette bulundular. Yapılan ziyarette DSİ 8. Bölge Müdürlüğünün Erzincan ili 2023 yılı faaliyetleri ve akabinde 2024 yılında gerçekleştirilecek projeler hakkında değerlendirme yapıldı.

Erzincan Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri DSİ 8. Bölge Müdürü ile görüştü

Erzincan Vali Yardımcısı ve Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, meclis üyeleri ve meclis görevlileri ile birlikte DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz'a ziyarette bulundular. Yapılan ziyarette DSİ 8. Bölge Müdürlüğünün Erzincan ili 2023 yılı faaliyetleri ve akabinde 2024 yılında gerçekleştirilecek projeler hakkında değerlendirme yapıldı.

DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, ziyaretleri için Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat ve beraberindekilere teşekkür etti. - ERZİNCAN