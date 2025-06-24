Erzincan-Kemah Karayolu'nda Trafik Kazası
Erzincan-Kemah Karayolu Beşsaray mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı ağaçlara çarparak durdu. Sürücünün sağlık durumu iyi.
Erzincan- Kemah karayolunda kaza
ERZİNCAN - Erzincan- Kemah Karayolu Beşsaray mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak ağaçlara çarptı.
Edinilen bilgiye göre, Erzincan- Kemah Karayolu Beşsaray mevkiinde H.G. idaresindeki otomobil sürücüsü Kemah istikametine seyir halindeyken kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.
Sürücü H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - Yerel