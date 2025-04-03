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Erzincan-Kelkit Yolu Ağır Tonajlı Araçlara Kapandı

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Erzincan-Kelkit yolu, ani kar erimeleri sonucu meydana gelen heyelan nedeniyle ağır tonajlı araçlar için trafiğe kapatıldı. Yolun onarımı için çalışmalar devam ederken, alternatif güzergahlar devreye alındı.

Erzincan-Kelkit yolu ağır tonajlı araçlar için trafiğe kapalı

ERZİNCAN - Önceki gün meydana gelen heyelan nedeniyle göçen Erzincan-Kelkit kara yolunda çalışmalar sürdürülürken yol ağır tonajlı araçlar için trafiğe kapalı bulunuyor.

Ani kar erimelerinin tetiklemesi sonucu Erzincan-Kelkit yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle hasar gören karayolunun yapılması için çalışmalar sürüyor. Güzergahı kullanan araçlar için alternatif yoldan ulaşım sağlanırken bu güzergah ağır tonajlı araçlar için trafiğe kapatıldı. Erzincan istikametinden Kelkit yönüne gidecek ağır tonajlı araçların geçişine Yalnızbağ mevkiinden itibaren müsaade edilmiyor.

Erzincan-Kelkit Yolu Ağır Tonajlı Araçlara Kapandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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