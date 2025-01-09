Erzincan İl Jandarma Komutanı'ndan İHA'ya Ziyaret

Erzincan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tuğgeneral Veysel Yanık, ilkeli yayın çizgisinden taviz vermeyen tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı, çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

İhlas Haber Ajansı muhabirleri ise çalışmaların kamuoyuna duyurulması konusunda ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini belirterek ziyaretten dolayı teşekkür ettiler. - ERZİNCAN