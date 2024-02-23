Erzincan İl Emniyet Müdürü İliç'teki Tedbirleri İnceledi
Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İliç ilçesinde yaşanan toprak kayması sonrası alınan tedbirleri yerinde inceleyerek, polis ekiplerine kolaylıklar diledi.
İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan'ın İliç ilçesinde polis ekiplerince alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İliç ilçesinde yaşanan toprak kaymasının meydana geldiği ilk andan itibaren görev alarak mesai mefhumu gözetmeden çalışan, Polis Uygulama Noktalarında bulunan hazır kuvvet personelini ve çevre illerden takviye gelen emniyet personeline ziyarette bulundu.
İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İliç'te alınan tedbirleri yerinde inceleyerek, vatandaşların huzuru ve güvenliği için görev yapan polis ekiplerine görevlerinde kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN