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Erzincan Emniyet Müdürü Doköz’den şehit ailesine ziyaret

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Erzincan Emniyet Müdürü Doköz’den şehit ailesine ziyaret
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Erzincan İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz, şehit polis memuru Sebahattin Taşkıran’ın babası Selahattin Taşkıran’ı ziyaret etti.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz, şehit polis memuru Sebahattin Taşkıran'ın babası Selahattin Taşkıran'ı ziyaret etti.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Doköz, şehit polis memuru Sebahattin Taşkıran'ın babası Selahattin Taşkıran ile bir araya geldi.

Ziyarette, şehit Sebahattin Taşkıran başta olmak üzere tüm şehitler rahmetle anılırken, şehit ailesine sabır ve başsağlığı dilekleri iletildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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