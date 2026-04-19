Haberler

Erzincan'dan 192 hacı adayı dualarla kutsal yolculuğa uğurlandı

Erzincan'dan 192 hacı adayı dualarla kutsal yolculuğa uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'dan düzenlenen törenle 192 hacı adayı, İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun duaları eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Müftü Fakirullahoğlu, hacı adaylarına ibadetlerinin kabul olmasını dileyerek, yolculukları için hayırlı temennilerde bulundu.

Erzincan'dan 192 hacı adayı, düzenlenen törenle mukaddes topraklara uğurlandı.

İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu'nun yaptığı dualar eşliğinde gerçekleşen uğurlamada, kafile başkanlığını İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin üstlendi.

Uğurlama konuşmasında Müftü Fakirullahoğlu, hacı adaylarına hitaben yaptığı konuşmada, "Kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul, yolculuklarının ise hayırlı ve meşakkatten uzak olmasını dileriz. Bu mukaddes yolculuk, hem manevi bir arınma hem de büyük bir sabır sınavıdır." ifadelerini kullandı.

Hacı adaylarının sağlıkla gidip sevdiklerine aynı afiyetle dönmelerini temenni eden Fakirullahoğlu, kutsal topraklara gitmeyi arzulayan herkese de en kısa sürede bu maneviyatı yerinde yaşamayı nasip etmesi için dua etti.

Erzincan'dan hareket eden kafile, direkt uçuşla Medine-i Münevvere'ye giderek burada ibadet ve ziyaretlerini gerçekleştirecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi

Trump'ın panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi

Şiddetli ağrı şikayetiyle gitti, doktorlar bile şaşkına döndü
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

İnfial yaratan olay kamerada
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler
Tedesco'nun kader maçı! Kazanamazsa ''güle güle'' denilecek

Görevde kalmak için tek bir şansı var! Olmazsa ''güle güle'' denilecek
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu

Kapanış törenine damga vuran tepki: İslam karşıtı ittifak kurdular