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Erzincan'da veteriner hekimler değişen talimatlar konusunda bilgilendirildi

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Erzincan'da veteriner hekimler değişen talimatlar konusunda bilgilendirildi
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Erzincan'da veteriner hekimlere, perakende satış yerleri ve veteriner tıbbi ürün bulunduran işletmelerin izin ve denetimine ilişkin değişen talimat anlatıldı. Toplantıda muayenehanelerin yeni talimatlara uygun hale getirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi görüşüldü.

Erzincan'da veteriner hekimlere, perakende satış yerleri ile veteriner tıbbi ürün bulunduran işletmelerin izin ve denetim işlemlerine ilişkin değişen talimat hakkında bilgilendirme yapıldı.

Erzincan Veteriner Hekimleri Odası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Muhittin Emre Erturan ve klinik hizmeti veren veteriner hekimler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Koçaker, Erzincan'ın zorlu coğrafi koşullarında köy köy dolaşarak yetiştiricilere hizmet veren veteriner hekimlere teşekkür etti.

Veteriner hekimlerle aynı alanda hizmet verdiklerini belirten Koçaker, iş birliği ve istişare içerisinde yetiştiricilere en iyi hizmeti sunmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Toplantıda, veteriner hekimlerin güncel mevzuat hakkında bilgilendirilmesi, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve muayenehanelerin değişen talimatlara uygun hale getirilmesi konuları ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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