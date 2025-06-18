Erzincan'da Trafik Polisi Güvercine Yardım Etti

Erzincan'da Trafik Polisi Güvercine Yardım Etti
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Erzincan'da, trafik polisi susuzluktan bitkin düşen bir güvercine su vererek merhametini gösterdi. Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Erzincan'da susuzluktan bitkin düşen güvercine trafik polisi yardım elini uzattı. Güvercine su içiren trafik polisi merhametiyle yürekleri ısıttı.

Erzincan merkezde hastanenin bulunduğu cadde üzerinde hatalı park ihbarına giden trafik polisi ekip otosunu park ettikten sonra ilginç bir anla karşılaştı. Park halindeki otomobilin üzerine susuzluktan bitkin düşen bir güvercin kondu. Güvercine kayıtsız kalamayan trafik polisi pet şişedeki suyunu çıkararak kuşa su içirdi. Yürekleri ısıtan bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Erzincan Valiliği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Bir damla suyla bir yüreğe dokunan polisimiz, Erzincan'ın merhametini vicdanını temsil ediyor. Sadece güvenliği değil, hayatı da koruyan bu güzel insanı, polisimizi yürekten alkışlıyoruz." notunu bıraktı.

Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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