Erzincan'da, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yerleri değişen kaymakamlar için veda programı düzenlendi.

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve eşi Emine Aydoğdu'nun yanı sıra vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.

2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişerek Erzincan'dan ayrılacak olan Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Çayırlı Kaymakamı İsmail Battal, İliç Kaymakamı Ömer Sirkeci ve Otlukbeli Kaymakamı İbrahim Gökçe için düzenlenen programda konuşan Vali Hamza Aydoğdu, mülki idare amirlerine il ve ilçelere sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Aydoğdu, görev süreleri boyunca vatandaş odaklı çalışmalar yürüten kaymakamların Erzincan'a önemli katkılar sunduğunu belirterek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

Programda, tayini çıkan kaymakamlara hizmetlerinden dolayı şilt ve başarı belgesi takdim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı