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Erzincan'da Soğuk Hava Gölleri Buz Tuturdu

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Erzincan'da, gece saatlerinde etkili olan aşırı soğuk hava nedeniyle Ardıçlı Gölü ve Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Sıcaklıkların sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede, balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı.

Erzincan'da soğuktan göller buz tuttu

ERZİNCAN - Kar yağışının beklendiği Erzincan'da soğuk havadan göllerin yüzeyi buz tuttu.

Gece ve sabah saatlerine aşırı soğukların etkili olduğu Erzincan'da Ardıçlı Gölü ve Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi buz tuttu.

Yaz mevsiminde tarım arazilerinin sulamasında kullanılan, aynı zamanda kafes balıkçılığı da yapılan barajda, balık kafesleri buz kütlesinin altında kaldı. Kar yağışının olmadığı ancak gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki, dere, çay ve barajlar dondu.

Sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Erzincan'ın Çatalarmut köyündeki Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi de buzla kaplandı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Erzincan'da Soğuk Hava Gölleri Buz Tuturdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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