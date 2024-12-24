Erzincan'da Öğrenci Danışmanları Toplandı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında ilgili birim amirleri, lise ve üniversite öğrenci danışmanlarının katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı. - ERZİNCAN