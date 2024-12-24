Erzincan'da Öğrenci Danışmanları Toplandı
Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen istişare toplantısında lise ve üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında ilgili birim amirleri, lise ve üniversite öğrenci danışmanlarının katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.
Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel