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Erzincan'da Mengücek Gazi Hastanesi Hizmete Girdi

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Erzincan'da yeni açılan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtyol Yerleşkesi, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, hastanenin acil servis, yoğun bakım ve diğer bölümleri hakkında bilgi verdi.

Erzincan'da yeni hastane sağlıkta kaliteyi vatandaşa sunacak

ERZİNCAN - Erzincan'da Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtyol Yerleşkesi'nin hizmete girmesiyle birlikte hastanenin başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, hastanenin bölümleri hakkında açıklamada bulundu.

Erzincan'da hizmete giren Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtyol Yerleşkesi'ni basın mensuplarına tanıtan hastanenin başhekimi Kuyrukluyıldız, acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane başta olmak üzere hastanenin bölümleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yeni binanın sağlık hizmetlerinde kaliteyi ve erişilebilirliği artıracağına vurgu yapan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız şu bilgilere yer verdi:

"Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak; vatandaşlarımıza daha kaliteli, güncel ve konforlu sağlık hizmeti sunma hedefimiz doğrultusunda inşa edilen yeni hizmet binamızın poliklinikleri 17.03.2025 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştı.12.04.2025 tarihinden itibaren de acil servis, yataklı servisler, ameliyathane, yoğun bakım servisleri ve anjiografi ünitesi de dahil olmak üzere hastanemizi tam kapasite ile hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Yeni hastanemizde birçok bölüm başta olmak üzere acil servis bölümü de hizmete girdi. Birçok tıbbi yönden hastalarımıza hizmet veriyoruz. Hastalarımızın giriş yerleri de hastalıklarına göre değişiyor. Birçok yeni cihazla sağlıklı hizmet sunacağız. Yaklaşık bir ay kadar bir süreçte hastanemizi hizmete açmış bulunuyoruz. Hastalarımıza en iyi şekilde hizmet vermek için ekibimizle birlikte hazırız. Burası yeni bir hastane tıbbi donanımlar yeni ve diğer konfor alanları ile hizmet verecek. Emeği geçen herkes teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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