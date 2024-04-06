Erzincan'da maden faciasında hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan ve 53 gün sonra cesedine ulaşılan 9 işçiden Uğur Yıldız (33) son yolculuğuna uğurlandı.
Heyelan sonucu hayatını kaybeden işçi Uğur Yıldız'ın cenazesi, Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyünde defnedildi. Cenazeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşlar katıldı.
Kırklar Cemevi'nde alınan helalliğin ardından kılınan namaz sonrası Yıldız'ın cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi. - ERZİNCAN