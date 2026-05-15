Erzincan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Erzincan'da Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci, birim amirleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Aydoğdu, Erzincan'ın birlik ve beraberlik konusunda Türkiye'ye örnek şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Devlet ve millet dayanışmasının kentin en büyük gücü olduğunu ifade eden Aydoğdu, kamu kurumları ve yerel yönetimlerle vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını kaydetti.

Köylerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayan Aydoğdu, altyapıdan tarıma, ulaşımdan sosyal donatı alanlarına kadar birçok alanda yatırım yapacaklarını ifade etti.

Toplantıda muhtarların talep ve sorunlarını da dinleyen Aydoğdu, iletilen konuların çözümü için ilgili birim amirlerine talimat verdi.

Vali Aydoğdu, toplantının sonunda Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı