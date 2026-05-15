Haberler

Erzincan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı

Erzincan'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda köylerin altyapı, tarım ve ulaşım gibi alanlardaki ihtiyaçları ele alındı, muhtarların talepleri dinlendi.

Erzincan'da Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci, birim amirleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Aydoğdu, Erzincan'ın birlik ve beraberlik konusunda Türkiye'ye örnek şehirlerden biri olduğunu belirtti.

Devlet ve millet dayanışmasının kentin en büyük gücü olduğunu ifade eden Aydoğdu, kamu kurumları ve yerel yönetimlerle vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını kaydetti.

Köylerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayan Aydoğdu, altyapıdan tarıma, ulaşımdan sosyal donatı alanlarına kadar birçok alanda yatırım yapacaklarını ifade etti.

Toplantıda muhtarların talep ve sorunlarını da dinleyen Aydoğdu, iletilen konuların çözümü için ilgili birim amirlerine talimat verdi.

Vali Aydoğdu, toplantının sonunda Köylere Hizmet Götürme Birliği seçimlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolcu otobüsünde can pazarı! Muavin kopan kapıdan aşağı uçtu

Yolcu otobüsünde can pazarı! Muavin kopan kapıdan aşağı uçtu
Dzeko'dan Fener taraftarını duygulandıran sözler

Formayı imzalarken söylediği Fener taraftarını duygulandırdı
5 kişinin hayatını kaybettiği park yeri katliamında sanığa verilen ceza belli oldu

Park yeri katliamında sanığa verilen ceza belli oldu
Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler

Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler
Düzgün Baba'da skandal kazı! İnceme başlatıldı, muhtarın işine son verildi

Düzgün Baba'da skandal kazı! Muhtarın işine son verildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi

Adını duymadığımız partinin genel başkanını eşinin paylaşımı yaktı
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!