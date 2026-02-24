Vali Aydoğdu Başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarının Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden katılımıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Aydoğdu, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek, özellikle ihtiyaç sahibi aileler, kimsesi olmayan vatandaşlar ve yaşlıların ziyaret edilmesi talimatını verdi. Aydoğdu, vatandaşların hal ve hatırlarının sorulması ve gerekli desteklerin eksiksiz şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Kış sezonunun sonuna yaklaşıldığını belirten Aydoğdu, sahada yürütülecek çalışmalar için son hazırlıkların ivedilikle tamamlanmasını istedi. İnşaat sezonunun verimli geçirilmesi adına tüm planlamaların titizlikle yapılması gerektiğini ifade etti.

Toplantıda vali yardımcıları ve kaymakamları tek tek dinleyerek ilçelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Aydoğdu, vatandaşların huzuru, güvenliği ve refahı için görev yapan tüm idarecilere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı