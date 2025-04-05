Erzincan'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar yağışı etkili oldu

ERZİNCAN - Hava sıcaklığının düştüğü Erzincan kent merkezinde yağmur; Refahiye ilçesinde ise lapa lapa kar yağışı etkili oldu.

Erzincan'da kent merkezinde yağmur, yüksek rakımlı noktalarda ise kar yağışı aralıklı devam ediyor.

Nisan ayıyla birlikte havaların ısınması beklenen kentin Refahiye ilçesine bağlı köyleri beyaza büründü. Sis ve kar yağışının etkili olduğu köylerde yollar kapandı. Hayvanlarını otlatmaya çıkaracak olan vatandaşlar kar yağışından dolayı hayvanlarını çıkaramadıklarını kaydettiler. Vatandaşlar baharın en güzel halini yaşarken aniden güne karla uyandıklarını ifade ettiler.