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Erzincan'da Kar Yağışı Etkili Oldu

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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı, köyleri beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kar yağışı yolları kapattı ve vatandaşlar hayvanlarını otlatmakta zorluk çekiyor.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar yağışı etkili oldu

ERZİNCAN - Hava sıcaklığının düştüğü Erzincan kent merkezinde yağmur; Refahiye ilçesinde ise lapa lapa kar yağışı etkili oldu.

Erzincan'da kent merkezinde yağmur, yüksek rakımlı noktalarda ise kar yağışı aralıklı devam ediyor.

Nisan ayıyla birlikte havaların ısınması beklenen kentin Refahiye ilçesine bağlı köyleri beyaza büründü. Sis ve kar yağışının etkili olduğu köylerde yollar kapandı. Hayvanlarını otlatmaya çıkaracak olan vatandaşlar kar yağışından dolayı hayvanlarını çıkaramadıklarını kaydettiler. Vatandaşlar baharın en güzel halini yaşarken aniden güne karla uyandıklarını ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
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