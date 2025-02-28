Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir

Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e destek yağdı
Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti

Beyaz Saray'da dünya tarihine damga vuracak kavga!
Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı

Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme

Beyaz Saray'dan kovulan Zelenskiy'den ilk açıklama geldi

Erzincan'da İlk Teravih Namazı Coşkuyla Kılındı

Erzincan'da İlk Teravih Namazı Coşkuyla Kılındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, Terzibaba Camii'nde ilk teravih namazını kılmak için akın etti. Vali Hamza Aydoğdu da vatandaşlarla birlikte namaz kıldı.

Erzincan'da 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilk teravih namazı kılındı. Vatandaşlar, teravih namazını kılmak için çocukları ile birlikte camiye akın etti.

Erzincan'ın Terzibaba Camii'nde Ramazan ayının gelmesi ile birlikte ilk teravih namazı kılındı. Gencinden, yaşlısına yüzlerce vatandaş birlikte camiye gidip dua ederek teravih namazlarını kıldı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vatandaşlarla birlikte Ramazan ayının ilk teravih namazını Terzibaba Camii'nde kıldı. Namazın ardından ikram edilen çay eşliğinde gençler ve vatandaşlarla hasbihal eden Vali Aydoğdu, Ramazan ayını tebrik etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yavuz Ağıralioğlu nerede?
img

İnsanlar bu iki yaşta daha hızlı yaşlanıyor
img

Fenerbahçe'den ceza indirimi sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovan Trump'tan ilk açıklama: Hazır olduğunda...

Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovan Trump'tan ilk açıklama
Trump-Zelenskiy kavgası sırasında Ukrayna Büyükelçisi'nin tepkileri sosyal medyada gündem oldu

Trump- Zelenskiy kavgasında büyükelçinin tepkisi her şeyi anlatıyor
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan: Bahçeli, Öcalan'ın çağrısından 1 dakika sonra beni aradı

Bahçeli'den gelen telefon! Öcalan'ın çağrısından tam 1 dakika sonra
Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyası şokta: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'nun kararı sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı

Fenerbahçe'den ceza indirimi sonrası olay yaratacak Mourinho paylaşımı
IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.