Erzincan'da İkinci Terzibaba Günü Etkinlikleri Başladı

Erzincan'da bu sene ikincisi düzenlenen "Terzibaba Günü"nde çok sayıda vatandaş sabah namazında buluştu. Manevi şahsiyetlerden Terzibaba dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yad edildi.

Erzincan'ın manevi önderlerinden Terzibaba'ya atfen düzenlenen etkinlikler, sabah namazıyla başladı ve gün boyu sürecek.

Terzibaba Türbesinde düzenlenen günün ilk etkinliğinde sabah namazı kılınarak, dualar edildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda edilen duanın ardından kurulan "Terzi Sofrası" ile Erzincan halkı bir araya geldi. - ERZİNCAN