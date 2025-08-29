Erzincan'da İkinci Terzibaba Günü Etkinlikleri Başladı

Erzincan'da İkinci Terzibaba Günü Etkinlikleri Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da bu sene ikincisi düzenlenen 'Terzibaba Günü' etkinlikleri, sabah namazıyla başladı. Vatandaşlar, Terzibaba'nın manevi şahsiyetini anarak dualar etti ve gün boyunca sürecek etkinliklerde buluştu.

Erzincan'da bu sene ikincisi düzenlenen "Terzibaba Günü"nde çok sayıda vatandaş sabah namazında buluştu. Manevi şahsiyetlerden Terzibaba dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yad edildi.

Erzincan'ın manevi önderlerinden Terzibaba'ya atfen düzenlenen etkinlikler, sabah namazıyla başladı ve gün boyu sürecek.

Terzibaba Türbesinde düzenlenen günün ilk etkinliğinde sabah namazı kılınarak, dualar edildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda edilen duanın ardından kurulan "Terzi Sofrası" ile Erzincan halkı bir araya geldi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Genç kızı muayene etmeyi reddeden doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı

Genç kızı muayene etmeyen doktorun skandal paylaşımı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu, kız arkadaşından uzak kalmamak için Türkiye'ye gelmedi

Dünyaca ünlü futbolcu sevgilisinden ayrılmamak için Türkiye'ye gelmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.