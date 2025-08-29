Erzincan'da İkinci Terzibaba Günü Etkinlikleri Başladı
Erzincan'da bu sene ikincisi düzenlenen 'Terzibaba Günü' etkinlikleri, sabah namazıyla başladı. Vatandaşlar, Terzibaba'nın manevi şahsiyetini anarak dualar etti ve gün boyunca sürecek etkinliklerde buluştu.
Erzincan'da bu sene ikincisi düzenlenen "Terzibaba Günü"nde çok sayıda vatandaş sabah namazında buluştu. Manevi şahsiyetlerden Terzibaba dualarla, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yad edildi.
Erzincan'ın manevi önderlerinden Terzibaba'ya atfen düzenlenen etkinlikler, sabah namazıyla başladı ve gün boyu sürecek.
Terzibaba Türbesinde düzenlenen günün ilk etkinliğinde sabah namazı kılınarak, dualar edildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda edilen duanın ardından kurulan "Terzi Sofrası" ile Erzincan halkı bir araya geldi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel