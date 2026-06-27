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Erzincan'da ağaçtan düşen yavru kuşları sahiplenerek doğaya kazandırıyor

Erzincan'da ağaçtan düşen yavru kuşları sahiplenerek doğaya kazandırıyor
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Erzincan'ın Çağlayan beldesinde Murat Aydemir, bahçesindeki çam ağaçlarından düşen yavru kuşların bakımını üstlenerek onları yeniden doğaya kazandırıyor.

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde yaşayan Murat Aydemir, evinin bahçesindeki çam ağaçlarından düşen yavru kuşların bakımını üstlenerek yeniden doğaya kazandırıyor.

Aydemir, bahçesinde bulunan çam ağaçlarının her yıl farklı kuş türlerine yuva olduğunu, ağaçlarda yaklaşık 10 yuvanın bulunduğunu söyledi.

Her yıl annelerinin uçurmaya çalıştığı bazı yavru kuşların kanat ve kuyruk gelişimlerini tamamlayamadıkları için yere düştüğünü belirten Aydemir, bu kuşları koruma altına aldıklarını ifade etti.

Yavru kuşların yaklaşık bir aydan biraz fazla süreyle bakımını yaptıklarını anlatan Aydemir, "Bu süreçte beslenmelerini sağlıyor, uçabilecek olgunluğa ulaşmalarını bekliyoruz. İlk günlerde kedilerin zarar vermemesi için de onları güvenli bir ortamda tutuyoruz." dedi.

Kuşların zamanla kendilerine alıştığını dile getiren Aydemir, "Sesimizi duyduklarında tepki veriyorlar. Ancak doğaya uyum sağlayacak seviyeye geldiklerinde kendi istekleriyle uçup gidiyorlar. Onların yeniden özgürce uçtuğunu görmek bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Aydemir, yaban hayatının korunmasına katkı sunmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, vatandaşların da benzer durumlarla karşılaştıklarında yavru kuşlara zarar vermeden, ihtiyaç halinde ilgili kurumlarla iletişime geçmeleri gerektiğini söyledi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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