Çocukların dijital hakları için Erzincan'da imza seferberliği

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi" imza kampanyası, kentte ilgi gördü.

Çocukların dijital dünyada güvenli, sağlıklı ve hak temelli bir ortamda yer almasını amaçlayan sözleşme kapsamında, il genelinde bulunan tüm dijital platformlarda bilgilendirici paylaşımlar yapıldı. Ayrıca Erzincan Dörtyol Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşlara sözleşme hakkında tanıtım gerçekleştirildi.

Kampanya ile çocukların dijital ortamlarda korunması, haklarının gözetilmesi ve çocuk dostu bir dijital gelecek oluşturulması hedefleniyor. - ERZİNCAN