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Erzincan'da Cumartesi Sabah Namazı ve Gençlik Buluşması Gerçekleşti

Erzincan'da Cumartesi Sabah Namazı ve Gençlik Buluşması Gerçekleşti
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Erzincan İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Cumartesi Sabah Namazı ve Gençlik Buluşması programı, Yazar Yusuf Kaplan'ın katılımıyla Camii Kebirde yapıldı. Programa gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekti, dualar ve Kur'an tilavetleri ile ruhani bir atmosfer oluşturuldu.

Erzincan İl Müftülüğünün düzenlediği Cumartesi Sabah Namazı ve Gençlik Buluşması programı, bu hafta Yazar Yusuf Kaplan'ın katılımıyla Camii Kebirde gerçekleşti.

İlk günkü heyecan ve coşkusunu kaybetmeden devam eden müstesna buluşmada, cemaatin samimi teveccühü dualarla, tesbihatlarla ve Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle taçlandı.

Gençlerin yoğun ilgisiyle daha da anlam kazanan programda, sabahın bereketi hep birlikte idrak edildi. Seher vaktinin huzuru, kardeşlik iklimini güçlendirdi; edilen dualar tüm ümmet ve insanlık için barış ve esenlik niyazıyla göğe yükseldi.

Namaz sonrası işrak ibadeti eda edilirken, cami avlusunda paylaşılan sıcak çorba, muhabbeti ve birlik ruhunu pekiştirdi.

Erzincan Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, "Erzincan'ın manevi dokusunu, Mescid-i Haram'ın, Ravza-ı Mutahhara'nın feyziyle buluşturma gayretimiz sürüyor.

Kıymetli konuşmacılarımız ve katılımcılarımıza şükranlarımızı sunuyor, tüm gençlerimizi her Cumartesi sabah namazında bu bereketli buluşmaya davet ediyoruz.

Rabbimiz, dualarımızı kabul buyursun; gönüllerimizi muhabbet, ömrümüzü rıza-i ilahiyle bereketlendirsin. Allah'a emanet olun." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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