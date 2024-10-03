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Erzincan'da 'Cinlerin Düğünü' Filmi Çekimlerine Başlandı

Erzincan'da 'Cinlerin Düğünü' Filmi Çekimlerine Başlandı
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Erzincan'da çekimlerine başlanan 'Cinlerin Düğünü' filmi için çalışmalar hızla devam ediyor. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, film ekibine ziyarette bulunarak, projeye destek verdi ve yerel tanıtımın önemine vurgu yaptı.

Erzincan'da çekimlerine başlanan 'Cinlerin Düğünü' isimli filmde çalışmalar son sürat devam ederken, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, filmin ekibine ziyarette bulunarak, çalışmaları takip etti.

Filmin yönetmeni Ferit Karahan'a, oyuncular Demet Özdemir'e ve Sarp Bozkurt'a kolaylıklar dileyen Vali Aydoğdu, oyuncularla bir süre sohbet ettikten sonra, çekimler hakkında yönetmen Karahan'dan ve ekibinden bilgi aldı.

Erzincan'ın her bir köşesinin adeta birer doğal stüdyoya benzediğini ve film çekimlerinin Erzincan'ın tanıtımı açısından çok önemli olduğunu belirten Vali Aydoğdu, filmin Erzincan'da çekilmesinden ve film ekibini Erzincan'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, tüm ekibe kolaylıklar diledi.

Yönetmen Karahan ise Vali Aydoğdu'ya nazik ziyaretinden, ilgi ve alakasından ötürü teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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