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Erzincan'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası Yarışmaları Yapıldı

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Erzincan'da 2024 yılı 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' münasebetiyle düzenlenen yarışmalarda birincilikler belirlendi. Etkili Hutbe Sunumu, Ezanı Güzel Okuma ve Hadis-i Şerif Ezberleme kategorilerinde birincilikleri elde eden din görevlilerine ödüller verildi.

Erzincan'da 2024 yılı "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle sene içerisinde Müftülük personeline yönelik düzenlenen yarışmalardan 'Etkili Hutbe Sunumu', 'Ezanı Güzel Okuma ve Hadis-i Şerif Ezberleme' il birinciliği yarışmaları Terzibaba camisinde yapıldı.

İl Müftüsü Muharrem Gül ve komisyon heyeti huzurunda yapılan yarışmalarda, Etkili Hutbe Sunumu yarışmasında birinciliği Terzibaba Camii Uzman İmam Hatibi Yunus Emre Kılıç, Ezanı Güzel Okuma yarışmasında birinciliği Akabe Camii Müezzin Kayyımı Burhan Eser, Hadis-i Şerif Ezberleme yarışmasında birinciliği Hancı Mahallesi Akşemseddin Camii İmam Hatibi İdris Dündar birinciliği elde ettiler. İl Müftüsü Gül tarafından bütün yarışmacılara derecelerine göre çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmanın jüri başkanlığını yapan Müftü Muharrem Gül, yarışmaya katılan bütün din görevlilerine ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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